Kaja Kallas, E1 Planına Tepki Gösterdi

KAJA KALLAS’TAN TEPKİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıkladığı ‘E1’ yerleşim planını ilerletme kararı üzerine iki devletli çözüm ihtimalinin daha da zayıfladığına dair bir açıklama yaptı. Kalla, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Smotrich’in Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait toprakları kapsayan yerleşim alanlarını genişletmeyi hedefleyen ‘E1’ projesini onaylama niyetine ilişkin endişelerini dile getirdi.

E1 YERLEŞİM PLANININ ETKİLERİ

Kallas, “İsrail yönetiminin E1 yerleşim planını hayata geçirme kararı, iki devletli çözüm sürecini daha da zayıflatırken uluslararası hukuku da ihlal ediyor” dedi. Kallas, “Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, bölgedeki yerleşim faaliyetleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel bağı kalıcı olarak yok edecek ve Batı Şeria’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kesecek” şeklinde konuştu.

AB’nin, İsrail’e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısını yineleyen Kallas, “AB, İsrail’i bu kararından dönmeye davet ediyor ve kararın geniş çaplı sonuçlarını değerlendirerek, iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini korumak için adım atılması gerektiğini vurguluyor” ifadelerini kullandı.