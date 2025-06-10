Kaja Kallas, Hukukun Geçerliliğini Vurguladı

GAZZE’YE YARDIM GÖNDEREN GEMİNİN ALIKOYULMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kaja Kallas, Gazze’ye insani yardım götüren “Madleen” gemisinin uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kallas, “uluslararası hukukun uluslararası sularda da geçerli olması” gerektiğini vurguladı. Kallas, bu açıklamayı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile düzenlenen AB-Hindistan Stratejik Diyalog Toplantısı’nın ardından basın mensuplarıyla yaptığı ortak bildiri sırasında yaptı.

AB VATANDAŞLARININ KORUNMASI SORUMLULUKTUR

AA muhabirinin, “Madleen” isimli gemide Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan dahil, 9 AB vatandaşının bulunduğuna dair sorusuna Kallas, AB vatandaşlarının korunmasının “AB ülkelerinin sorumluluğunda” olduğunu belirtti. Geminin uluslararası sularda alıkonulmasının hukuksuz olduğuna ve birçok ülkenin eylemi kınadığına dikkat çeken Kallas, “Uluslararası hukuka, uluslararası sularda da uyulmalı. Ancak biz bugün (Jaishankar ile) uluslararası deniz hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN SORUNU DEĞİL, TERÖR MESELESİ

AA muhabirinin, “Hindistan ile Pakistan arasındaki sorunların askeri güce başvurmadan pacifik şekilde çözümü için AB’nin taraflar nezdinde girişimleri olacak mı?” sorusunu Jaishankar yanıtladı. Jaishankar, “Bu iki devlet arasındaki bir çatışma değil. Bu terör tehdidine ve eylemlerine bir yanıttır. Bunu Hindistan-Pakistan değil, Hindistan-‘teröristan’ olarak düşünmelisiniz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.