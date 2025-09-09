Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

KALLAS’IN RUSYA MESAJI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Rusya’ya mesajımız basit: Bu savaş kazanılamaz, savaş alanını terk et ve Ukrayna ile masaya otur” dedi. Kallas, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Ukrayna’ya verilen desteği ve Rusya’ya yönelik yaptırımların durumunu değerlendirdi. Son aylarda artan uluslararası barış çabalarına rağmen Moskova’nın saldırganlık göstermeye devam ettiğini belirten Kallas, “Putin’in barışla hiçbir ilgisi yok ve bu savaşı ancak zorlandığında durduracak” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA DESTEK MİKTARI

Kallas, 2022 yılından bu yana Avrupa Birliği ve üye devletlerin Ukrayna’ya yaklaşık 169 milyar avro destek sağladığını, bunun 63 milyar avrosunun askeri yardım olduğunu aktardı. Bu yıl sağlanan destek miktarının 25 milyar avroya ulaştığını söyleyen Kallas, mühimmat hedefinin ekime kadar tamamlanacağını ifade etti. Avrupa’nın, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna savunma sanayisine en büyük destekçi olduğunu vurguladı ve yalnızca son dokuz ayda 18 yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını, 19’uncu paket için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

RUSYA’NIN SAVAŞ FONU VE YAPTIRIMLAR

Kallas, yaptırımların Rusya’nın en az 450 milyar dolar savaş fonundan mahrum kalmasına yol açtığını, bu miktarın 154 milyar dolarının petrol gelirlerinden kesildiğini aktardı. Kallas, “Rusya’ya mesajımız basit: Bu savaş kazanılamaz, savaş alanını terk et ve Ukrayna ile masaya otur” diyerek Moskova’nın yeniden silahlanmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi. Putin’in Sovyetler Birliği’nin 1991 öncesi nüfuz alanını yeniden kurma çabasında olduğunu öne süren Kallas, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama konusunda bir araya geldiğini vurguladı.

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Kajas, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya üç temel alanda destek verdiğini belirtti. Şu ana kadar 80 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini, sivil misyon aracılığıyla iç güvenlik kurumları desteklendiğini ve Ukrayna savunma sanayisinin Avrupa ile entegre edildiğini kaydetti. Ukrayna’nın AB üyeliği süreci hakkında “Katılım süreci liyakate dayalıdır ve Ukrayna ilerleme kaydetmeyi hak ediyor. Birinci fasıl küme müzakerelerini açmanın zamanı geldi” dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, Rusya’ya yönelik yaptırımların süreceğini hatırlatan Kallas, “Rusya, Ukrayna’nın direncini kıramadı ve bizimkini de kıramayacak. Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir. Rusya yasa dışı savaşını sürdürdüğü sürece biz de mücadeleye devam etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.