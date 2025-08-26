Haberler

Kajiki Tayfunu, 4 Ölü, 13 Yaralı

TAFYUNUN ETKİLERİ

Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bu tyfun yüzünden 13 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Hayatını kaybedenler arasında, şiddetli yağmur nedeniyle evi çöken 90 yaşındaki bir kişi ile fırtına öncesi hazırlık yaparken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren bir kişi yer alıyor.

TAFYUNUN GÜCÜ VE SONUÇLARI

Ulusal meteoroloji ajansı, Kajiki Tayfunu’nun saatte 117 kilometre hızla karaya vurduğunu ifade ediyor. Tayfun nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği ve 152 binden fazla evin yüksek riskli alanlarda bulunduğu aktarıldı.

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

