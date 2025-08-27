Kajiki Tayfunu, Vietnam’da 7 ölü

TAFYUNUN ETKİLERİ VE CAN KAYIPLARI

Vietnam’da etkili olan Kajiki Tayfunu, ülke genelinde ağır hasarlara yol açtı. Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı, meydana gelen felaket sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını ve bir kişinin kaybolduğunu duyurdu. Bu felaket, bölgedeki halkın yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.

BÖLGEDEKİ HİZMETLERİN İCADI

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tayfundan etkilenen bölgedeki insanların temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerektiğini vurguladı. Yerel yetkililerden, elektrik, telekomünikasyon, ulaşım, okul ve sağlık hizmetlerinin hızla yeniden sağlanmasını talep etti. Ayrıca, yardım malzemelerinin hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve hasar gören evlerin onarılması için talimatlar verdi.