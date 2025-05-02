Kakava Şenliği, Baharı Coşkuyla Karşıladı

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATAN ŞENLİK

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen 2. Hıdırellez ve Kakava Şenliği, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Kentin merkezinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, davul-zurna eşliğinde sahil dolgu alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oyun havaları çalındı ve katılımcılar gönüllerince eğlendi.

RENKLER VE GÖRÜNTÜLER

Kortejde yer alan süslenmiş fayton ve deve, özellikle çocukların dikkatini çekti. Birçok vatandaş faytona binerken, bazıları da deve ile fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından, sahil dolgu alanında Kakava ateşi yakıldı. Dev alevlerin etrafında toplanan kalabalık, müzik eşliğinde halay çekerek baharın gelişini coşkulu bir şekilde kutladı. Yediden yetmişe herkes etkinliğe katılarak, Tekirdağ’da baharın coşkusunu doyasıya yaşadı.