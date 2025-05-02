Kakava Şenlikleri İçin Davet Yapıldı

DAVET VE GÖRÜŞME

Çeribaşı Fikri Ocak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun’u Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’ne davet etti. Karaburun, Ocak’ı Emniyet Müdürlüğü makamında kabul etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Karaburun, “Şenlikler Edirne’nin dünyaya tanıtımı hususunda önemli bir etkinlik” ifadelerini kullandı. Emniyet Müdürlüğü olarak şenlikler boyunca sahada olacaklarını vurgulayan Karaburun, “Vatandaşımızla birlikte bu şenliğin daha güvenli, daha huzurlu geçmesi için tüm personelimizle orada olacağız. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

KAKAVA’YA DAVET

Karaburun, Kakava’nın Edirne’nin dünyaya ve Türkiye’ye bir kez daha ismini duyurduğu bir etkinlik olduğunu kaydetti. Ocak da tüm polis teşkilatını ve ailelerini Kakava’ya beklediklerini aktardı. Şenliklerin bu yıl çok kalabalık olacağını ve polislerin fedakarca görev yapmaya devam edeceğini belirten Ocak, “Sizleri çok seviyoruz. Bayrağımızı, polisimizi, askerimizi, devletimizi çok seviyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda Karaburun’a Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri davetiyesini takdim etti.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan şenlikler, bu yıl hafta başına denk geldiği için coşkunun daha yoğun yaşanması amacıyla hafta sonu etkinlikleriyle 4 güne yayıldı. Etkinlikler, 3-4 Mayıs’ta Sarayiçi’nde yapılacak konser ve dans gösterisiyle başlayacak. Şenlik coşkusu, 5 Mayıs Pazartesi günü geleneksel Kakava ateşinin 16.00’da yakılmasıyla devam edecek. Kakava-Hıdırellez Şenlikleri’nin coşkusu, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.