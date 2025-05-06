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Kakava Şenliklerinde Roman Çeribaşı Selamladı

ŞENLİKLERDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ne katılan vatandaşlar, dileklerini dilek ağacına asarak Tunca Nehri’ne bıraktılar. Bu yılki etkinlikte Roman Çeribaşı, kayığıyla nehre inerek katılımcıları selamladı ve bu görüntüler ilginç anlar oluşturdu.

VATANDAŞLAR DİLEKLERİNİ SUYA BIRAKTI

Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin son günü olan bu etkinlikte, güneş doğmadan Tunca Nehri’ne akın eden vatandaşlar, kağıtlara yazdıkları dileklerini nehre bıraktılar. Bunun yanı sıra, bazı katılımcılar dileklerini dilek ağacına astı. Edirne Çeribaşı Fikri Ocak, kayığıyla nehirde tur atarak, şenliklere katılan vatandaşları selamladı.

ŞENLİKLER GÜNLERDE EĞLENCEYLE DOLDU

Etkinlikte, bazı gençler suya girerek dileklerini bırakırken, birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. Roman havaları eşliğinde gerçekleştirilen bu eğlenceli şenlik, coşkulu anlarla sona erdi.

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