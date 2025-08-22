Kalaycı, Terörsüz Türkiye’nin Gücü Vurguladı

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL GÜÇ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Terörsüz Türkiye demek, Türkiye’nin küresel güç olması yolunda önemli bir atılım demektir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Kalaycı, Konya’da partisinin il başkanlığınca düzenlenen orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Bir ve birlikte, her şeyden önce Türkiye” temalı halk konserine katıldı. Kılıçarslan Meydanı’ndaki konser öncesinde, orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ORMAN YANGINLARI VE ŞEHİTLER İÇİN MESAJLAR

Meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Kalaycı, ülkede meydana gelen yangınların derin üzüntü oluşturduğunu belirtti ve hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi. Ağaç dikmenin ve ormanları korumanın önemine dikkat çeken Kalaycı, “Bu emaneti korumak ve ağaç dikmek, hepimiz için dini, milli ve vicdani bir görevdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin ve bölgenin önemli günler yaşadığını vurguladı. İsrail’in zulmü ve soykırımı hakkında bilgi vererek, “Saldırmadığı ülke kalmadı. Türkiye olarak, Filistinlilerin dünyadaki sesi olduk. Artık Birleşmiş Milletler bu olaya el atmalı ve askeri bir güç oluşturarak İsrail’i durdurmalıdır.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Kalaycı, terörsüz Türkiye sürecinin, terörün bu ülkeden tamamen sökülüp atılmasını hedeflediğini kaydederek, “Cumhuriyet tarihi boyunca dışardan bizi yenemeyenler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye fitne sokmaya çalışmışlar ve bizi birbirimize düşürmeye çalışmışlardır.” şeklinde ekledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası haline geldiğini belirtti. Kalaycı, “Bu proje, tamamen İsrail’in ve emperyalistlerin projesini bozan bir hedeftir. Terörle herhangi bir pazarlık yok. Biz terör bitsin dedikçe kuduruyorlar, kudursunlar. Biz yolumuza devam edeceğiz.” diyerek düşüncelerini özetledi.

ETKİNLİĞE KATILIM VE TEŞEKKÜRLER

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, orman yangınlarıyla ilgili gerekli farkındalığı oluşturmak için çalıştıklarını belirtirken, etkinliğe katılan vatandaşlara ve sanatçılara teşekkür etti. Program, Mustafa Yıldızdoğan ve Nazlı Öksüz’ün konseriyle devam etti. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çeşitli ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.