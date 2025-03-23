Kalaycılık Mesleği Yok Oluyor

TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞEN MESLEK

Aydın’da yaşayan 57 yaşındaki Murat Uçar, bakır ve kalaycılıkla 50 yıla yaklaşan bir meslek hayatının sahibi. Çocuklarıyla birlikte bu mesleğin son temsilcilerinden biri olan Uçar, çıraklık yaparak başladığı bu işte geçirdiği yıllarda en büyük korkusunun “vatandaşların bakırlarının ortada kalması” olduğunu belirtiyor. Uçar, “Bakır bitmez ama usta bitti” diyerek mesleğin geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

USTALIK GELENEĞİ RİSKTE

Uçar, Aydın’da kalay ustası sayısının “bir elin parmağını geçmediğini” ve kendi mesleğini bıraktığında bakırların sahiplerinin yok olacağını düşünüyor. “1976’dan beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği zaten,” diyen Uçar, her ne kadar geçimini sağladığını ve çocuklarını evlendirdiğini belirtse de “çırak bulunmaması” konusunun kendisini en çok düşündüren mesele olduğunu ifade ediyor. Genç neslin bu mesleği öğrenmeye ilgi duymadığını vurgulayan Uçar, “En büyük korkum, ben de mesleği bıraktıktan sonra bu milletin bakırları ne olacak,” sözleriyle içten bir kaygı taşıdığını gösteriyor.

SON USTALARIN KAYGISI

Murat Uçar, Aydın’da kalan bakır ustalarının sayısının çok az olduğunu ve “yetişen eleman da yok” diye aktararak, “Bakır çok ama usta yok. Maalesef ustalığımı aktarabileceğim kimse yok. Keşke birisine bırakabilsem,” diyerek mesleğin geleceğine dair endişelerini yineliyor. Bu mesleğin devamlılığı için gereken bir konu olarak, gençlerin bakır ve kalaycılık işine ilgi göstermeleri gerektiğini anlatıyor. Uçar, kendisi gibi birkaç kişinin daha bu mesleği sürdürebildiğini belirtiyor ve umudunun genç nesilde yeşermesini diliyor.