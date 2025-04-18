Kalben’in Performansı Sosyal Medyayı Salladı

SERGİLEDİĞİ PERFORMANS HAYRANLARI ŞAŞIRTTI

Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz gece düzenlediği konserde ortaya koyduğu sıradışı performansla hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü. Kendine özgü tarzı ve sahne duruşuyla dikkat çeken Kalben, bu defa sahnedeki ilginç dans figürleriyle gündeme geldi. Seyirciler o anları şaşkınlıkla izlerken, bazı hayranlar bu durumu anlamakta güçlük çekti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE TARTIŞMALAR YARATTI

Performansa dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar ikiye bölündü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, “sanat mı, tuhaflık mı?” tartışmasını da beraberinde getirdi. Kalben’in güçlü sesi ve kendine has tarzı ile harika bir performans sergilediği düşünülen bu anlar, hayranlar arasında farklı yorumlara yol açtı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLARLA BAĞLANTILI

Kalben, güçlü sesi ve ilginç dansları ile kısa sürede geniş kitlelere adını duyurmuştu. Ancak, şarkıcının Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alındığı bilgisi hayranları arasında endişelere yol açmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ünlü şarkıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.