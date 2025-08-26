Kalben, Tacizi Anlattı: “Ellerini Unutamıyorum”

MAGAZİN GÜNDEMİNDE TAHKİM VE İFŞA İDDİALARI

Son günlerde magazin dünyasında taciz ve ifşa iddiaları yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bu bağlamda ünlü şarkıcı Kalben de sosyal medya üzerinden yıllar önceki bir taciz olayıyla ilgili duygularını paylaştı. Kalben, 19 yaşında bir otobüs yolculuğunda yaşadığı korkunç durumu şu şekilde ifade etti:

TACİZ ANISINI ANLATIYOR

“Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Yolculuk bitince arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım.”

İSİM VERME KONUSUNDA DURUMU

Kalben, geçmişte yaşadığı olayla ilgili hiç isim vermediğini vurguladı. “Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı.” diyerek, yaşadığı deneyimin getirdiği zorlukları açıkladı.