Kalbiselim Derneği, Afrika’da 900 hisse

KURBAN ORGANİZASYONU VE YARDIM FAALİYETİ

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı’nda Afrika’nın Çad-El Kurek bölgesinde gerçekleştirilen kurban kesim ve dağıtım etkinliğiyle 900 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Bu organizasyon çerçevesinde 600 büyükbaş ve 300 küçükbaş hissesinin bölgedeki yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için ulaştırılması sağlandı.

GELECEK PROJELERİ ANLATTI

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, sadece bayram dönemine özgü yardımlarla sınırlı kalmayacaklarını vurgulayarak, bölgede kalıcı projeler hayata geçirmek istediklerini aktarıyor. “İlerleyen dönemde içilebilir suya erişim sağlamak adına su kuyuları açmayı, güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacını karşılamayı ve temiz suyun aktığı çeşmeler yapmayı planlıyoruz” diyen İpekçioğulları, o bölgedeki yaşam şartlarının düşündüğünden çok daha zor olduğunu belirtiyor.

ACİL YARDIM GEREKEN DURUM

İpekçioğulları, “Oradaki insanlar içecek temiz su bulamadıkları için bazı bitkilerin yapraklarını kaynatıp içiyorlar. Bu tablo, bölgenin acil ve kalıcı yardımlara ne denli ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor” ifadesini kullanarak bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Ayrıca bağışçıların desteğiyle yürütülen bu çalışmaların uzun vadede insani yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını da ekliyor.