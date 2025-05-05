Kaldirik Otu, Sağlık Kaynağıdır

DOĞADAN SOFRALARA ŞİFA KAYNAĞI

Giresun’da, yüksek alanlarda doğal olarak yetişen Kaldirik Otu, bahar aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak toplanılmaya başladı. Bu şifalı bitki, yıl boyunca tüketilmek üzere turşusunun kurulmasının yanı sıra yemekleriyle de sofraları süslüyor. Kaldirik Otu, sağlığa sayısız faydasıyla biliniyor ve özellikle yüksek kesimlerde fındık bahçeleri ve yol kenarlarında doğal bir şekilde yetişiyor.

KALDIRIK OTU İLE YIL BOYUNCA SAĞLIK

Nisan ayının ortalarında toplanmaya başlanan Kaldirik Otu, halk arasında “şifa kaynağı” olarak öne çıkıyor. Lila renkli çiçekleriyle görsel bir şölen sunan bu bitki, boğaz ve bademcik iltihaplarına, aynı zamanda sigara içenler için balgam söktürücü özellikleriyle dikkat çekiyor. Giresunlu Ayşe Karaçam, bu şifalı bitkiyi yıllardır toplayarak kullandığını belirterek, “Bu çok sağlıklı bir şey. Özellikle sağlıklı yaşamak isteyenler ve diyet yapanlar tarafından da sevilerek tüketiliyor. Taze olarak yemeklerde kullanıldığı gibi turşusu da yapılarak yıl boyunca tüketiliyor. Hatta Giresun dışındaki gurbetçilere bile gönderiyoruz.” diye ifade ediyor.

YUMURTALI KAVURMA VE DAHA FAZLASI

Sevim Koçoğlu Bıçakçı, Kaldirik otunun tüketimiyle ilgili detayları paylaşıyor. “Bitki önce yapraklarından ayrılıp, sapları temizlenip haşlanıyor. Daha sonra küçük parçalara doğranarak diple, kavurma, turşu gibi birçok yemek yapılıyor. Bugün yumurtalı kızartmasını yaptık. En çok bu hali tercih ediliyor ama kavurması, diblesi ve özellikle turşusu da çok seviliyor.” diyor.

Giresunlu Durmuş Karakaya, doğadan gelen bu nimetlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde aktarıyor: “Bağırsaklara, mideye, şeker hastalığına çok iyi geliyor. İdrar yollarını temizliyor. Her yıl bu zamanlarda toplarız. Kavururuz, haşlayıp tavasını yaparız. Giresun’un en uzun yaşayan iller arasında olması boşuna değil, doğadan besleniyoruz. Kaldirik de bu şifalı doğanın bir parçası.”