Kaldırım Taşlarını Çalan Şüpheliler Yakalandı

İKİNCİ KAMYON HIRSIZLIĞI TESPİT EDİLDİ

Avcılar’da bir hafta arayla iki farklı noktada kaldırım taşlarını çalan kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye çalışanlarının yaptığı ihbar üzerine şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla harekete geçti. İlk olay, Tahtakale Mahallesi’ndeki Petunya Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

İKİNCİ OLAYDA FARKLI BİR GÖRÜNTÜ BİÇİMİ

Bir hafta sonra, bu kez İstanbul Caddesi’ndeki bir sitenin önünde 3 tekerlekli motosikletle gelen başka bir grup, orada yer alan kaldırım taşlarından bir kısmını aldı ve bölgeden ayrıldı. Her iki olay da çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunarak kamu malı hırsızlığına karışan şüphelilerin yakalanmasını talep etti. Polis, şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

