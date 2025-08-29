Haberler

Kaldırımda Yürüyen Yaya Yaralandı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI SONUCU YAYA YARALANDI

Konya’da meydana gelen kazada, çarpışan otomobillerin park halindeki aracı savurması sonucu kaldırımda yürüyen bir yaya yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ADY 950 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 42 DLZ 06 plakalı araca çarptı.

ÇARPMA SONUCU YARALANMA OLDU

Çarpışmanın etkisiyle 42 DLZ 06 plakalı otomobil, park halindeki 72 ABK 990 ve 42 AOS 901 plakalı araçlara çarptı. Bu çarpışma sonrasında park halindeki 72 ABK 990 plakalı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen A.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.A. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

