Kaldırımı çarpan servis aracı

FRNE BOŞALDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci servisi, frenlerinin boşalması sonucu kaldırıma çarparak bir iş yerine daldı. İçinde öğrencilerin bulunmaması, olası bir trajedinin önüne geçerken, iş yeri sahibi saniyelerle bir felaketten kurtuldu. Kaza, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Sadettin O. (65) yönetimindeki 78 S 6046 plakalı öğrenci servisi, İncekaya Caddesi yönünde ilerlerken frenlerinin tutmaması nedeniyle kaldırıma çarparak bir iş yerine girdi. Kazada araçta öğrenci olmaması can kaybını engellerken, iş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk, yalnızca 30 santimetre farkla büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Servis sürücüsü Sabahattin O., iş yeri sahibinin kızına, “Süratim yoktu, 3’üncü vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım” diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

İŞYERİ SAHİBİ ZARARINI BELİRLEDİ

Hüseyin Gürbüztürk, kazadan dolayı iş yerinin açılışının bugün yapılacağını belirterek, “350-400 bin TL zararım var” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.