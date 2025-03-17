Kaldırımları İşgal Eden Motosikletlere Ceza Kesildi

KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden motosikletlerle ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sonucunda toplamda 76 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı. Özellikle engelli bireyler, bebek arabasıyla yürüyen aileler ve yaşlı vatandaşların kaldırımlarda rahatça hareket etmesini engelleyen söz konusu motosiklet sürücüleri üzerinde sıkı kontroller yapıldı.

YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Yaya güvenliğini sağlamak ve şehir düzenini korumak amacıyla yürütülen bu denetimlerde toplamda 76 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Yapılan kontroller sırasında yaya yollarına usulsüz şekilde park eden motosikletler de tespit edildi. Bu araçlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesi doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIN HAKLARI KORUNUYOR

Yetkililer, kaldırımların tamamen yayalara ait olduğunu belirterek, bu alanların engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu aileler için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak adına denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.