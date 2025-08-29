Kale Belediyesi Başkanı Hayla, Zabıta Memurlarını Darp Etti

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖREVLENDİRME

Denizli’nin Kale ilçesinde meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın bir okulun bahçesine parke taşı döşemesi için görevlendirdiği iki zabıta memuruna, sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı reddettiklerinde sopayla saldırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Olay, Kale Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T., zabıta personeli ile yaptığı toplantıda, Başkan Hayla’nın okul bahçesine kilit parke taşı döşemelerini istediğini aktardı. Ancak, zabıta personelinden Halil Sait Kocagümüş ve Ceyhun Çabuk, sağlık problemlerini gerekçe göstererek işi kabul etmedi.

ŞİDDET OLAYI VE GÜVENLİK KAMERALARI

İki zabıta memuru, ikinci gün tekrar okul bahçesinde beklerken, Başkan Hayla’nın elinde sopa ile gelerek onlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ağaç altında bekleyen zabıta memurlarının, başkanın geldiğini görünce ellerindeki bardakları bıraktığı görülüyor. Hayla’nın, zabıta personelinden birinin sırtına sopayla vurması kameraya kaydedildi. Yaşanan bu olaydan sonra, her iki zabıta memuru da darp raporu alarak Hayla’dan şikayetçi oldu.

ZABITA MEMURLARININ ŞİKAYETİ

Kocagümüş, ifade verirken sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi: “Daha önce bel fıtığı ve menüsküs ameliyatı oldum. Bu rahatsızlıklarım sebebiyle parke taşı döşemeyi reddettim. Başkan, bizi gördüğünde elinde sopa ile üzerimize geldi. Ceyhun Çabuk’un sırtına iki kez vurdu. İkinci vuruş sonrası aşağıda sırtımda darbe aldım. Böyle bir duruma maruz kalmayı beklemiyordum.”

Çabuk ise yaşadığı şiddeti “Ağır işlerde çalıştırıldım. Başkan sopayla vurmaya başlayınca ‘Yapmayın Başkanım’ dedim ama dinlemedi. Sonunda sopa kırıldıktan sonra ‘Çalışmayacaksanız, gidin’ dedi ve bizi okuldan uzaklaştırdı” şeklinde açıkladı. İki zabıta memuru, başkanın kendilerini yıldırarak istifaya zorladığını düşündüklerini belirterek, can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etti.