Kale Biberi, Türkiye’nin Özel Biberi

KALE BİBERİNE YOĞUN İLGİ

Denizli’nin gözde ürünü ve Türkiye’nin coğrafi işaret belgeli biber türlerinden biri olan Kale biberi, hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Ata tohumundan elde edilen ve Kale ilçesinin ana geçim kaynağı olan bu tescilli lezzet, özel yöntemlerle kurutularak satışa sunuluyor. Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen Kale biberinin hasat dönemi sürüyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilen bu özel biber, kışlık yiyecekler arasındaki yerini almak için kurutuluyor.

KENDİNE HAS AROMA VE TAT

Bölgenin verimli toprakları sayesinde kendine özgü aromaya sahip olan Kale biberi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarlalardan toplanan biberler, özel yöntemlerle ipe dizilerek kurutuluyor ve ardından satışa sunuluyor. Kale ilçesini ziyaret eden turistler, restoranlarda denedikleri balon biber kızartmasını çok beğeniyor ve evde tüketmek için kurutulmuş Kale biberi almayı tercih ediyor. 900 dekar alanda üretimi gerçekleştirilen bu biberin yaklaşık 3 bin ton yaş üretimi yapılıyor. Kale biberi başka bir yerde yetişmediği için bu bölgeye özgü kalmayı başarmış durumda. Üreticiler, her yıl elde ettikleri tohumlarla yeni mahsuller yetiştiriyor ve bu sayede biberin cinsinde ve yapısında herhangi bir bozulma olmuyor.

KALE BİBERİ İLE YAPILAN LEZZETLER

Kale biberinin taze ve kuru hallerinin farklı lezzetleri bulunuyor. Şerife Naz Soyluer bu konuda, “Bu biberleri Kale’nin Demirciler Mahallesinden alıyoruz. Biberleri ipe dizip kurutuyoruz. Kale’de hem kurutulmuş hem de taze olarak tüketiyoruz. Yeşil biberleri yağda kızartarak, kuru biberi ise sıcak yağda kızartıp yoğurtlu patates kızartmasıyla servis ediyoruz” dedi.

KALE BİBERİNİN GELECEĞİ

Kale’de yöresel ürünler mağazası işleten Murat Soyluer, Kale biberinin bölge için kritik bir geçim kaynağı olduğunu belirtiyor. “Bu biberlerin yalnızca Kale’de yetişmesi, onu yerel biber yapıyor ve coğrafi işaretli bir ürün olmasını sağlıyor. Kale biberi, kendine has tadı ve aromasıyla bilinen, kuruduğunda kırmızı rengi olan özel bir biberdir. Kale biberinin tatlısı ve acısı arasında ayırt etme zorluğu, olumsuz bir özellik. Bu biber, kuru ve taze olarak iki şekilde tüketiliyor; kuru olanları cips biber ve balon biber olarak tüketiyoruz. Taze versiyonu ise fırında veya yağda kızartılarak servis ediliyor. Kale biberinin dünya markası haline gelmesi için tanıtım faaliyetleri yapıyoruz.”

BİBERLER ATA TOHUMUNDAN ÜRETİLİYOR

Murat Soyluer, Kale biberinin üretiminde iklim ve toprak yapısının önemine dikkat çekiyor. “Bu biberler, Kale’nin Alanyurt, Özlüce ve Demirciler mahallelerinde yetişiyor. Bu alanlar, Kale biberi için en uygun iklim ve toprak özelliklerine sahip. Ata tohumları olduğu için sürekli aynı cins olarak üretiliyor. Biberleri sadece bölgemizden temin ediyor, kendi yöntemlerimizle ipe dizip kurutup satışa sunuyoruz” ifadelerini kullanıyor.