Kale’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

DENİZLİ’DE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Denizli’nin Kale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 5 ruhsatsız silah ve mühimmatla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kale ilçesinde kimliği belirlenen bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığına dair bilgiye ulaştı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI HIZLANDIRILDI

Şüphelinin yakalanması için Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde, şüpheli jandarma ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Şüphelinin üzeri ve ikametinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 43 tabanca fişeği, 1 tabanca namlusu ve 6 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen silahlar ve mühimmat muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.