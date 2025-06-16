Kale’deki Yangın Korku Yarattı

ORYANTİSYONDA YANGIN OLAYI

Malatya’nın Kale ilçesinde çıkan örtü yangını oldukça korkutucu anlar yaşattı. Kontrol altına alınması için uzun mücadelelerin ardından yangın, iki evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen mevkisinde meydana geldiği öğrenildi.

RÜZGAR YANGINI KONTROLDEN ÇIKARDI

Edinilen bilgiler doğrultusunda, bölgede bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgar etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler yönlendirildi. Uzun çabalar sonucunda kontrol altına alınan yangından sonra iki ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.