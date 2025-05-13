Kale Kilit, Şam’daki Fuar’a Katıldı

Kale Kilit, Şam’da Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı’na Katıldı

Kale Kilit, Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen “Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı”nda, güvenlik teknolojilerine ilişkin çözümlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Şirketin açıklamasına göre, Suriye pazarındaki sektördeki profesyonellerle doğrudan iletişim kurma fırsatı sunan bu fuar, Kale Kilit’in ürünlerine olan ilgiyle küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Kale Kilit, 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde özellikle yakın coğrafyada güvenlik teknolojilerinin öncü firmalarından biri olarak yer alıyor.

Ürün Yelpazesi ve İlgi

Fuar süresince, akıllı kilit sistemlerinden çelik kapı ve kasalara, silindirlerden pencere ve kapı aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kale Kilit, ziyaretçilerin ve yapı sektöründe yer alan profesyonellerin ilgisini çekti. Bu önemli etkinlik, Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün bölgedeki gücünü olan bir platform olarak öne çıktı. Ayrıca, Türk firmalarının yoğun katılım gösterdiği fuarda, Kale Kilit’in yerli üretim gücü, yenilikçi vizyonu ve uluslararası müşterilerine sunduğu lojistik ile satış sonrası destek çözümleri de dikkat çekti.

Büyüme Hedefleri

Kale Kilit, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki büyümeyi ve bu bölgelerdeki yeniden yapılaşma süreçlerine güvenlik temalı katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, global büyüme stratejisinin bir parçası olarak, ihracat yaptığı pazarlarda fiziksel varlığını artırmayı ve daha yaygın bir müşteri ağı oluşturmayı planlıyor. Kale Kilit Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, fuarın bölgenin yeniden yapılanma süreci içinde dinamik ve potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu vurguladı.

Mumcu, “Sadece ürün sergilemekle kalmadık, güvenlik alanında sunduğumuz ileri teknoloji çözümlerle bu dönüşüm sürecine nasıl katkı sağlayabileceğimizi de ortaya koyduk. 70 yılı aşkın köklü geçmişimiz ve AR-GE’ye verdiğimiz önemle, sadece bugünün değil, geleceğin şehirleri için de güvenlik üretiyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.