Kaleci Arayışları, Gençler Üzerinde Yoğunlaşmış

KALECİ ARAYIŞLARI HIZLANIYOR

Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazanıyor. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için Süper Lig ve Avrupa’dan adayları listenin içine alıyor. Yönetim, Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimlerle birlikte altyapıdan çıkacak yerli kalecileri de değerlendirmeye alıyor.

BİLAL BEYAZIT VE MUHAMMED ŞENGEZER

26 yaşındaki Bilal Beyazıt, Kayserispor’da istikrarlı bir performans gösteriyor ve son iki sezon boyunca milli takıma kadar yükseldi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro seviyesinde. 27 yaşındaki Muhammed Şengezer ise daha önce Bursaspor ve Başakşehir forması giydi. Tecrübesiyle kısa vadede çözüm olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor; piyasa değeri ise yaklaşık 1,5 milyon Euro.

Genç kaleciler arasında 20 yaşındaki Deniz Ertaş, Konyaspor altyapısından yetişerek U21 Milli Takımı’nda görev alıyor. Geleceğe yatırım olarak düşünülen adaylardan biri olan Ertaş’ın piyasa değeri 700 bin Euro. 22 yaşındaki Doğan Alemdar ise Rennes forması giyiyor ve Türkiye’ye dönüşü zor görünse de Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro. Ayrıca, 25 yaşındaki Diogo Sousa, Bodrum FK formasıyla 1. Lig’de dikkat çekiyor ve piyasa değeri 1,4 milyon Euro.

Trabzonspor’un gündemindeki kaleciler arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim, Rennes forması giyen Doğan Alemdar oldu. Ardından Kayserispor’un Bilal Beyazıt’ı 3 milyon Euro ile takip ediyor. Başakşehir’in Muhammed Şengezer’inin değeri 1,5 milyon Euro, Bodrum FK’nin Diogo Sousa’sı 1,4 milyon Euro, Konyaspor’un Deniz Ertaş’ı ise 700 bin Euro olarak listeye girdi.

ALTYAPIYA YENİ YATIRIM

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a yüksek bonservisle gitmesinin ardından, Trabzonspor’un altyapıdan yetişen genç kalecileri kulübün stratejilerinde yeniden merkezi bir rol kazandı. 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, Türkiye U19 Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Real Madrid, 10 milyon Euro’luk teklif sundu ancak Trabzonspor bu teklifi geri çevirdi. İspanyol scout ekipleri, U18 düzeyindeki maçlarını yakından takip ediyor.

GENÇ İSİMLER GÜVEN VERİYOR

Trabzonspor U19 takımının kalesinde 18 yaşındaki Ahmet Doğan Yıldırım ve 19 yaşındaki Erol Can Çolak gibi genç isimler de öne çıkıyor. Ahmet Doğan, UEFA Gençlik Ligi’nde elde edilen tarihi başarıda önemli bir rol oynadı; 18 maçta 11 kez kalesini gole kapattı. Erol Can ise, Onuralp ve Ahmet Doğan’ın sakatlıkları sonrası kritik maçlarda forma giyerek, UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında penaltı kurtarışı ile dikkat çekti.