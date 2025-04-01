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Kaleci Cillessen Hemen Ameliyat Edildi

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İSPANYA’DA ŞOK SAKATLIK OLAYSISI

İspanya’da yaşanan bir sakatlık durumu hem futbolseverleri hem de spor camiasını şoke etti. İspanya Ligi’nde gerçekleştirilen karşılaşmada Celta Vigo, Las Palmas takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında yaşanan bir olay dikkatleri çekti.

ÇARPILMA SONRASI OLUMSUZ GELİŞMELER

Las Palmas kalecisi Jasper Cillessen, Borja Iglesias ile çarpıştı ve ardından acılar içinde yerde kıvranmaya başladı. Bu talihsiz çarpışmanın hemen ardından Cillessen’in hastaneye kaldırılması gerekti. Yapılan kontroller sonucu, Hollandalı kalecinin bağırsak yaralanması yaşadığı anlaşıldı.

AMELİYAT SÜRECİNE GEÇİLDİ

İspanyol medyasında yayımlanan haberlere göre, Cillessen yaşadığı bağırsak sorunu sebebiyle hemen ameliyat masasına yatırıldı. Bu durum, hem kulüp hem de taraftarlar için endişe verici bir gelişme oldu.

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