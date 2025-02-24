Kalecik Köyünde Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı

KAR MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kent merkezinden 40 kilometre uzakta bulunan Kalecik köyünde, vatandaşlar evlerine ve ahırlarına ulaşmak için küreklerle zorlu bir mücadele veriyor. Kapı girişlerini açmak amacıyla karları temizlemeye çalışan köylüler, sert kış koşullarına rağmen hayatlarını sürdürmeye çabalıyor.

ULAŞIM ZORLAŞTI

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi geçtiği köyde ulaşım neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte hayatını sürdüren Sadullah Özdemir, “Köyümüzde 2-3 metreyi bulan kar var. Evler tamamen kara gömülmüş durumda. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adeta kardan tüneller açarak hayvanlarımıza yem, saman veriyoruz. Zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz” şeklinde konuştu. Kalecik Köyü Muhtarı Mücahit Yalçın ise “Kar adeta köyümüzü yutmuş. Ev ve ahırlarımız karın altında. Köyde yaşamakta çok zorluk çekiyoruz” sözleriyle durumu özetledi.