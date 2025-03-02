Kaleciler İçin Yeni Zaman Kuralı

KALECİLER İÇİN YENİ KURAL

IFAB’ın resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, kalecilerin topu ellerinde tutma süresi artık en fazla 8 saniye ile sınırlandırılıyor. Kaleci, bu süreyi aştığı takdirde, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak ve ardından rakip takıma köşe vuruşu verecek. Önceki uygulamada, kalecinin topu bırakması için 6 saniyelik bir süre tanınmakta ancak bu kural genellikle hakemler tarafından uygulanmamaktaydı.

VAR PROTOKOLÜNE YENİ DÜZENLEMELER

Aynı zamanda, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir düzenleme ekleniyor. Bu yenilikle, hakemler VAR incelemesi veya kapsamlı VAR kontrolleri sonrasında anons yaptırma hakkına sahip olacak. Ayrıca, yeni yönergelere göre, belirli koşullarda yalnızca takım kaptanları hakemle konuşabilecek.

IFAB, bu bağlamda yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapmayı planladığını da duyurdu. Yeni uygulamalar, müsabakalarda test edilecek ve bu süreç, kuralların geliştirilmesine katkı sağlayacak.