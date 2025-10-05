KALENİN ARKASINDAKİ OYUNCU OFsayt OLUR MU?

Özellikle kalecinin konumunun ötesinde “kalecinin arkasındaki oyuncu ofsayt olur mu?” sorusu, futbolseverler ve hakem yorumcuları arasında sıkça tartışılan bir konudur. Bu yazıda, futbolun ofsayt kuralına dair merak edilen tüm detayları bulacaksınız. Kalecinin arkasındaki oyuncu ofsayt olabilir mi, bu durum ofsaytı bozar mı?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından belirlenen kurallara göre, bir oyuncu, top kendisine atıldığında rakip kale çizgisine hem toptan hem de ikinci son rakip oyuncudan daha yakınsa ofsayt pozisyonundadır. Genellikle bu ikinci son oyuncu, kaleci ve bir savunma oyuncusu olur. Ancak kalecinin konumuna bağlı olarak durum değişebiliyor. Futbolun temel ofsayt kuralı, “en az iki rakip oyuncu” şartına dayanmaktadır. Kaleci bu iki rakipten biri sayılabilir, fakat zorunlu değildir. Eğer kaleci kale çizgisinin önüne çıktıysa, savunma oyuncularının pozisyonu daha önemli hale geliyor.

DURUM HANGİ FAKTÖRLERE BAĞLI?

Kaleci çizgi dışında ve ondan yalnızca bir savunma oyuncusu gerideyse, hücum oyuncusu top kendisine geldiğinde bu savunmacıdan daha yakınsa ofsayt durumundadır. Kısacası, kalecinin varlığı değil, sahanın o andaki dizilişindeki en gerideki iki savunma oyuncusunun pozisyonudur. Eğer bir hücum oyuncusu kalecinin arkasında ve kale çizgisine en yakın tek oyuncu ise, top kendisine gönderildiğinde ofsayt olur. Çünkü önünde artık yalnızca bir rakip oyuncu kalmıştır. Bu durumda, kaleci çizgi dışındaysa ve savunma oyuncusu ileriye doğru pozisyon aldıysa, hücumcu topu aldığında ofsayt tuzağına düşer.

KURALIN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Ancak eğer kalecinin dışında iki savunma oyuncusu çizgiye yakınsa, kalecinin arkası güvenli bir bölge haline gelir ve oyuncu ofsayt sayılmaz. Bazı durumlarda hücum oyuncusu ofsayt pozisyonunda olsa bile aktif oyuna dahil olmuyorsa, hakem ofsayt bayrağını kaldırmaz. Ayrıca, rakip oyuncu topa bilerek müdahale ederse (örneğin savunmacı pası kesmek isterken topa dokunursa), bu durumda ofsayt geçersiz sayılabilir. Yani ofsaytı bozan unsurlar yalnızca pozisyon değil, oyuncunun eylemi ve topun yön değiştirmesi de olabilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR

Kalecinin arkasında olmak, otomatik olarak ofsayt anlamına gelmiyor. Önemli olan, top oynandığı anda oyuncunun önünde en az iki rakip futbolcunun bulunup bulunmadığıdır. Eğer bu iki oyuncudan biri kaleci değilse bile, kural değişmez. Dolayısıyla kalecinin konumu değil, savunma hattının genel dizilişi belirleyici olmaktadır.

– Ofsayt için top oynandığı anda pozisyon dikkate alınır.

– Kaleci her zaman ikinci savunmacı değildir; bu rolü başka bir oyuncu da alabilir.

– Kalecinin arkasında olmak tek başına ofsayt demek değildir, savunma oyuncularının konumu belirleyicidir.

– Top rakipten bilinçli bir şekilde geldiyse, ofsayt durumu geçersiz olabilir.