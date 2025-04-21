Kalehan Enerji, Karbon Salımını Azaltmayı Başardı

Kalehan Enerji, karbon salımını azaltma yönünde önemli bir adım attı. Şirketin Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), International Carbon Registry (ICR) tarafından yapılan validasyon sürecini başarıyla tamamlayarak sisteme kaydını gerçekleştirdi. Bu santral, yılda 1,5 TWh temiz enerji üreterek her yıl 835 bin tonun üzerinde karbon salımını engelliyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlama çalışmaları sürerken, Türkiye’de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Cengiz Holding’in iştiraki olan Kalehan Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla portföyünü hızla artırıyor.

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜME

Bingöl, Solhan’da yer alan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES, validasyon süreçlerini tamamlayarak International Carbon Registry (ICR) sistemine kaydedildi. Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, karbon düzenlemeleriyle ilgili gelişmelere dikkat çekerek, “Avrupa’da zorunlu olan karbon azaltımı uygulamaları ülkemizde halihazırda gönüllülük esasına dayanıyor. Biz, dünyadaki dönüşüme daha hızlı adapte olabilmek amacıyla Yukarı Kaleköy Barajı ve HES ile hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajımıza ait HES ve güneş enerji santrallerimiz (GES) için ayrı ayrı başvurularımızı gerçekleştirdik” dedi.

VERİFİKASYON SÜRECİ

Keleş, validasyonun ardından verifikasyon sürecinin geleceğini belirterek, “Her iki aşama da ayrıntılı denetimlerin yapıldığı çok uzun bir süreç. Bu süreçten başarıyla çıktığımız için çok mutluyuz; emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mayıs ayında başlatacağımız verifikasyon sürecini ise yılın son çeyreğinde başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Böylece sera gazı azaltımı yapan etkiye sahip temiz enerji üretimi yaptığımızı, karbon kredisi sertifikamızla tescillemiş olacağız” diye ekledi.

REGİYONEL KATKI VE ÖDÜLLER

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES, Bingöl’ün Solhan ilçesinde, Murat Nehri üzerinde bulunuyor. 626,85 MW kurulu gücüyle özel sektör tarafından kurulmuş en büyük hidroelektrik santral olarak öne çıkıyor. Yılda 1,5 TWh temiz elektrik üreterek, 835 bin tonun üzerinde karbon emisyonunu engelliyor. Aynı zamanda yerel istihdama ve bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunuyor. Yukarı Kaleköy Barajı ve HES, Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) ve İspanya Büyük Barajlar Komitesi (SPANCOLD) tarafından ‘En İyi Proje’ dalında birincilik ödülü kazanmış durumda.