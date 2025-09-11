Kalender Pide, Televizyonda Başarı Sürdürmekte

Kalender Pide, aksiyon ve macera unsurlarıyla dolu sahneleriyle dikkat çeken bir film olarak sinema salonlarındaki başarısını televizyon yayınlarında da sürdürüyor. Filmin konusuna, kısa özetine ve rol alan oyuncularına dair tüm önemli bilgileri derledik.

KONUSU

“Kalender Pide”, küçük bir kasabada baba yadigarı pide salonunu işleten Kalender’in hikayesini aktarır. Kalender, 10 yıl önce eşini kaybettikten sonra içine kapanmış, yeniliklerden uzak durmuş ve risk almaktan kaçınmıştır. Bu durum, iş yerinde zor günler geçirmesine yol açar. Yakınlarda açılan modern pideci Pidburger, rekabeti artırarak işleri daha da kötüleştirir. Üstüne, dükkânın sahibi Uysal Bey, dükkânı satacağını açıkladığında gerçekten ciddileşen bir durumla karşılaşır. Tam bu sırada, motosikletiyle dükkânın camından giren Öcü, değişime kapı aralar.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Öcü, Kalender’in dükkânını kurtarması ve hayatını yeniden şekillendirmesi için onu maceralara teşvik eder. Kalender, eski aşkı Gülşen’in yeniden yaşamlarına dönmesiyle birlikte değişim rüzgârları daha da şiddetlenir. Film, hayatta hayal kurmanın yeterli olmadığını ve harekete geçmek için her zaman bir zamanın olabileceğini vurgularken; kazanırken kaybedenlerin, kaybederken kazananların hikayesini derinlemesine işler.

“Kalender Pide” filminin çekimleri, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

OYUNCULAR

Filmin başrollerinde Tolga Çevik, İbrahim Büyükak, Esra Ruşan, Almida Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafer Uzunur yer alıyor.

Yapım yılı 2025 olan bu film, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla izleyicileri salona çekmeyi hedefliyor.