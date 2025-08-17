Kalfat Göleti İçin Yapım Başladı

GÖLETİN YAPIMINA YENİDEN BAŞLANDI

Çankırı’nın Orta ilçesinde yer alan Kalfat beldesindeki uzun süre tamamlanmamış olan göletin yapımına yeniden başlandı. Çağşak bölgesinde temeli atılmış fakat tamamlanamamış olan Kalfat Göleti için Belediye Başkanı Salim Doğan’ın girişimleriyle çalışmalar hız kazandı. Şu an iş makineleri projenin inşaatında aktif olarak rol alıyor. Yeni göletin, hem sulama hem de içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

BAŞKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Doğan, 2012 yılında gölet inşaatına başlandığını ancak tamamlanamadığını ifade ederek, “Kalfat Göleti’nin yapımına mücadelelerimiz sonucunda çok şükür tekrar başlanmış olup Allah’ın izniyle bir aksilik olmazsa bu sezon bitirmeyi planlıyoruz.” dedi. Projede yer alan ve destek veren tüm bireylere teşekkür eden Doğan, bu projenin Kalfat için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.