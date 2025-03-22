Kalıcı Ateşkes İçin Ülkeler Toplanıyor

TÜRKİYE GAZZE İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye, Gazze konusunda aktif diplomasi çabaları sürdürüyor. Gazze Temas Grubu’nda yer alan 8 üye ülkenin bakanları, Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterleri ile birlikte Gazze için önemli bir toplantıda bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katacağı toplantı yarın Mısır’ın Kahire şehrinde gerçekleşecek.

GAZZE’NİN YENİDEN İMAR PLANI GÜNDEME GELİYOR

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye’nin 4 Mart’ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imar planına desteğini onaylayacak. Fidan, ayrıca Gazze’de ateşkesin sonraki aşamalarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ve ateşkesin kalıcı olmasının önemini vurgulayacak. İnsani yardımların tekrar başlatılmasının da hayati bir konu olduğunu aktaracak. Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması için ortak çabaların da ele alınacağı dikkat çekecek.

KALICI ATEŞKES İÇİN ORTAK GAYRET

Gazze Temas Grubu, 11 Kasım 2023 tarihinden bu yana Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Bakanlar Komitesi, Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman gibi çeşitli merkezlerde toplamda 18 girişim gerçekleştirdi.