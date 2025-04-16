Kaliforniya’da Evsiz Adam 1 Milyon Kazandı

KAZANÇLI PİYANGO: EVSİZ ADAM YENİ BİR HAYATA ADIM ATIYOR

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir evsiz, alkollü içecek dükkanından aldığı piyango biletiyle 1 milyon dolar kazanmış durumda. İsim verilmeyen bu talihli, yıllardır düzenli olarak gittiği dükkandan kazı kazan biletini satın almış.

DÜKKAN MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Mağaza müdürü Wilson Samaan, KSBY’ye yaptığı açıklamada, “Dükkana geldi, kazıdı ve şöyle dedi: ‘Aman Tanrım, bu gerçek mi? Dostum, artık evsiz değilim!’. Ben de şöyle dedim: ‘Dostum, turnayı gözünden vurdun'” ifadeleriyle durumu aktardı. The Guardian’ın verdiği bilgiye göre, talihli adam başlangıçta 100 bin dolar kazandığını düşünüyordu. Ancak Samaan, onun aslında 1 milyon dolar kazandığını doğruladı. Daha sonra müdür, bileti teslim etmek için kazananı arabasıyla Fresno’ya götürdü.

Kazanan, ödülün yaşamını değiştirdiğini belirterek parayı bir evin peşinatı ve bir araba almak için kullanmayı düşündüğünü ifade etti. Yerel bir işletme sahibi tarafından yayınlanan bir videoda, talihli adam, “Slo’da Sandy’nin alkollü içecek dükkanında bir milyon dolar kazandım ve evet, sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.