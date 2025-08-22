Kaliforniya’da veba vakası bildirildi

VEBANIN YAYILIMI VE BULAŞMA YOLLARI

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir bireyin veba hastalığına yakalandığı bildirildi. Sağlık otoriteleri, yapılan testlerin pozitif sonuç verdiğini ve vebanın, muhtemelen enfekte bir pire tarafından ısırılma yoluyla bulaştığını belirtiyor. El Dorado bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hastanın evde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı. NBC News’te çıkan habere göre, hastanın kimliği ve sağlık durumu hakkında başka bilgi verilmedi.

VEBANIN BULUNDUĞU BÖLGELER VE ALINACAK ÖNLEMLER

El Dorado İlçesi’nin geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya’nın farklı yerlerinde, özellikle yüksek rakımlı alanlarda doğal olarak bulunabildiğini vurguladı. Fliflet, “Özellikle yabani kemirgenlerin bulunduğu bölgelerde yürüyüş, kamp ve doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması büyük önem taşıyor” dedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ülkede her yıl ortalama 7 veba vakası kaydediliyor. Enfeksiyonun kaynağı genellikle Yersinia pestis adı verilen bakteri ve bu bakterinin enfekte pire ısırıkları veya bakteri taşıyan hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşabileceği ifade ediliyor.

VEBANIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Belirtiler genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkmakta ve ateş, halsizlik, mide bulantısı ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlarla kendini göstermektedir. Veba hastalığı, erken teşhis edildiğinde yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerle etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor. Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, bölgede kemirgen popülasyonunu düzenli olarak izlemesiyle dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Tahoe Havzası’nda dört kemirgende veba bakterisi tespit edildiği, 2021 ile 2024 arasında toplamda 41 kemirgende pozitif bulgular elde edildiği bildirildi.

VEBANIN TARİHSEL DÜZENİ VE ÖNEMİ

Yetkililer, bölgede son insan veba vakasının 2020 yılında South Lake Tahoe’da, bir önceki vakanın ise 2015 yılında Yosemite Ulusal Parkı’nda kaydedildiğini hatırlattı. İnsanlık tarihinde en ölümcül hastalıklardan biri olan veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Veba hastalığı, genellikle pirelerin insanları ve hayvanları ısırması yoluyla bulaşmakta; enfekte hastadan veya hayvandan insana geçiş de olabiliyor. Vebanın üç çeşidi mevcut olup en yaygın türü hıyarcıklı veba, nadir görülen ve en ölümcül formu ise pnömonik veba olarak biliniyor. Septisemik vebada ise bakteriler doğrudan kan dolaşımına girer ve çoğalmaktadır. Günümüzde veba hastalığı, özellikle Afrika, Asya ve Amerika’nın belirli bölgelerinde hala görülüyor.

VEBASIZ GÜNLERİN ANILARI: TARIHİ KOSTÜMLER

Veba doktorları, 17. yüzyılda, havadan bulaşan hastalıklara karşı korunmak amacıyla oluşturulan ilginç kıyafetler giymekteydi. Fransa ve İtalya’da bu amaçla tasarlanan kostüm, eldiven, çizme, geniş kenarlı şapka ve bol bir elbiseyi içermenin yanı sıra, ayağa kadar uzanan bir palto ve genellikle lavanta kokusuyla kaplı kuş gagasından oluşuyordu.