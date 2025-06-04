Kaliforniya, Kripto Para Yasa Tasarısı Geçirdi

Kaliforniya, kripto paraları resmen tanıma konusunda önemli bir adım atıyor. Eyalet, 68-0 gibi büyük bir çoğunlukla desteklenen yasa tasarısı sayesinde, Florida, Colorado ve Louisiana’nın ardından kripto para ödemelerini kabul eden dördüncü eyalet olma yolunda ilerliyor. Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı’nın (DFPI) hazırlayacağı kurallar ile Kaliforniya’nın 40 milyon vatandaşı için yeni bir ödeme süreci başlayacak. Demokrat Meclis Üyesi Avelino Valencia’nın öncülük ettiği AB 1180 yasası, sadece ödeme sistemlerini değil, aynı zamanda kripto para sahipliğini de güvence altına alacak.

YASANIN GEÇİŞİ VE UYGULAMA TARİHİ

Yasa tasarısı Senato’dan onay alır ve Vali Gavin Newsom tarafından yasalaşırsa, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Valencia’ya göre uygulama süreci 1 Ocak 2031’de tamamlanarak tamamen operasyonel hale gelecek. AB 1180, eyaletin “Bitcoin hakları” yasa tasarısı olarak bilinen AB 1052’yi desteklemeyi hedefliyor. Bu yasa, dijital mali varlıkların özel işlemlerde geçerli ve yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmesini sağlayacak.

KALİFORNİYA’DAKİ KRİPTO PARA KABULÜ

BTC Maps verilerine göre Kaliforniya’da şu an 117 işletme Bitcoin ödemelerini kabul ediyor. Bu rakam, eyaletin kripto para teknolojisine ne kadar hazır olduğunu ortaya koyuyor. Kripto para birimlerinin yaygınlaşmasının, hem ekonomik hem de teknik temelleri açısından büyük bir gelişim fırsatı sunması bekleniyor.