Kaliforniya Senatörü Zorla Dışarı Çıkarıldı

OLAYA KATILIMCILARIN TEPKİSİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, bir basın toplantısında California’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla’nın zorla salondan çıkarılması büyük yankı uyandırdı. Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarıyla ilgili gerçekleştirilen bu toplantıya katılan Padilla, bakanın konuşması sırasında söz alarak soru sormak istedi. Ancak Noem, bu talebe kayıtsız kaldı.

SORU HAKKI ENGELLENDİ

Senatör Padilla, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” diyerek Noem’e yönelmek istedi. Fakat bu durumu dikkate almayan güvenlik görevlileri, Padilla’yı salondan zorla çıkardı. Bu olay, basın toplantısının kuralları ve demokratik katılım açısından tartışmalara neden oldu.