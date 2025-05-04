Kaliforniya, Ticarete Açık ve İstikrarlı Ortak

KALİFORNİYA VALİSİ GÜMRÜK VERGİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD yönetiminin gümrük vergisi politikasının Kaliforniya’nın, Altın Eyalet olarak adlandırılan, ülkenin en büyük eyaletinin ekonomisine ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Çin ile ticarete açık olduklarını söyleyen Newsom, Japon medyasında yer alan haberlere göre, Cuma günü Nikkei Asia internet sitesi üzerinden çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştirdi. Newsom, Kaliforniya’nın Çin ile olan ticari ilişkilerinin “istikrarlı ortaklık” temelinde geliştiğini ifade ederek, geçen yıl Çin’e yaptığı ziyarette birçok eyalet ve yerel yönetimle pek çok mutabakat zaptı imzaladıklarını ve bu ilişkileri ulusal düzeye taşıdıklarını vurguladı.

Gavin Newsom, Kaliforniya’nın Çin ve Asya’daki diğer ticaret ortaklarına kapılarını açtığını vurguladı. Küresel ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olmadığına dikkat çeken Newsom, karşılıklı bağımlılıklarının önemini vurguladı. Newsom, “Gümrük vergilerinin Kaliforniya eyaletine doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti milyarlarca ABD dolarını buluyor. Turizm, ticaret, küçük işletmeler ve büyük işletmeler üzerinde çok büyük etkisi oldu. İtibar zararı ise hesaplanamaz düzeyde” dedi.

TALEPLER VE DAVA SÜRECİ

Donald Trump’ın nisan başında ticaret ortaklarına yönelik “karşılıklı gümrük vergileri” uygulayacaklarını açıklamasının ardından Newsom, dünya ülkelerinden Kaliforniya ürünlerine karşı misilleme olarak vergi uygulamamalarını talep etti. Ayrıca, Kaliforniya, gümrük vergileri konusundaki Trump yönetimine karşı dava açan ilk ABD eyaleti oldu. Newsom, Kaliforniya’nın Washington’daki Trump yönetimi ile hem fiziksel hem de mecazi anlamda büyük bir mesafeye sahip olduğunu ifade etti. “Washington DC’den fiziksel olarak 2,000 mil uzaktayız. Ancak zihniyet açısından aramızda dünyalar var. Ben ABD’deki en Trump karşıtı eyaleti temsil ediyorum. Bizim değerlerimiz, şu anda Beyaz Saray’da oturan kişi tarafından ifade edilen değerlerle tezat oluşturuyor” şeklinde konuştu.

KALİFORNİYA’NIN EKONOMİK GÜCÜ

Gavin Newsom, Kaliforniya’nın ekonomik açıdan ABD’nin en güçlü eyaleti konumunda olduğunu belirtti. 23 Nisan’da yaptığı açıklamada, 2024 yılında Kaliforniya’nın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının Japonya’yı geride bırakarak, tek bir ekonomi olarak hesaplandığında ABD, Çin ve Almanya’nın ardından dünya genelinde dördüncü sıraya yükselebileceğini söyledi.