Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Protestolar Hakkında Açıklamalarda Bulundu. Demokrasinin Saldırı Altında Olduğunu Belirtti. Trump, Medya ve Bilime Savaş Açtı. Tüm Amerikalıları Bu Sürece Karşı Uyardı

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California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Newsom, “Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi.” ifadelerini kullandı. Eyaletteki protestolar ve Trump yönetiminin bu olaylara yanıtı üzerine bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Newsom, Trump’ın gösterilere yönelik askeri önlemlerinin, demokrasinin temeli olan siyasi ve kültürel normlara yönelik geniş çaplı bir atağın başlangıcı olduğunu belirtti.

KALICI BİR SAVAŞ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin görevlendirilmesinin, protestoları bastırma amacı gütmediğini vurgulayan Newsom, bu durumu “toplumu temelden sarsmaya ve gücü Beyaz Saray’da toplamaya yönelik bilinçli bir savaş” olarak nitelendirdi. “California ilk olabilir ama burada bitmeyeceği çok açık. Sırada başka eyaletler var. Demokrasi sıradaki hedef.” diyerek uyarıda bulunan Newsom, demokrasinin ciddi bir tehdit altında olduğunu açıkladı.

Newsom, “Trump, kültüre, tarihe, bilime, bilgiye savaş ilan etti.” diyerek, Trump’ın medya organlarını itibarsızlaştırdığını ve anayasanın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1. Maddesi’ne saldırdığını öne sürdü. Yargı sistemi ve hukuk firmalarının da Trump’ın hedefinde olduğunu belirten Newsom, “Bunlar düzenli ve medeni bir toplumun temelidir.” açıklamasını yaptı.

Tüm Amerikalıları bu duruma karşı durmaya çağıran Vali Newsom, protestoların barışçıl bir şekilde yapılmasını istedi. “Trump’ın en çok istediği şey sadakatiniz, sessizliğiniz ve bu ana ortak olmanız. Ona boyun eğmeyin.” diyerek vurguladı.

Los Angeles şehrinde ICE karşıtı protestolar devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert bir yanıt vermişti. Gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek için düzenlenen bu gösterilerde birçok protestocu gözaltına alınmış ve zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bazı araçların yakılarak kullanılmaz hale getirilmesi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için öncelikle 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ek olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesinin daha görevlendirileceğini duyurmuştu.