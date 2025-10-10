Kaligrafi Sanatında Durmuş Gümüş Örnek Oluyor

Çankırı’da yaşayan emekli öğretmen Durmuş Gümüş, öğrencilerine örnek olma amacıyla başladığı kaligrafi sanatında “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” unvanına sahip oldu. 66 yaşındaki Gümüş, öğretlik yaptığı dönem boyunca tahtaya yazdığı yazılara gösterdiği özenle kaligrafi sanatına olan ilgisini geliştirdi. 2011 yılında kaligrafi kursuna katılma kararı almasının ardından, yaklaşık 3 yıl boyunca bu alanda eğitim aldı. Kendini zamanla geliştirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu unvana layık görüldü. 2017’de emekli olmasının ardından tarihi Çivitcioğlu Medresesi’nde yaklaşık 8 yıldır ziyaretçilere kaligrafiyi sevdirmeye çalışıyor.

YAZI YAZMAYI SEVİYORUM;

Kaligraf Durmuş Gümüş, AA muhabirine verdiği demeçte, ilkokul öğretmenliği yaptığı dönemde yazı yazmayı çok sevdiğini ifade etti. Çalıştığı dönemde yazının onun için önem taşıdığını dile getiren Gümüş, “Çocuklara örnek olmak amacıyla tahtada güzel yazı yazmayı zaten seviyordum. Daha sonra bir kaligrafi kursu açıldığını duydum. İnternet üzerinden de kaligrafi videoları izledim” dedi. 2011 yılında kursa katıldığını ve 2012-2013 yıllarında da devam ettiğini belirten Gümüş, eğitmeniyle iyi ilişkiler kurarak birlikte çalışmalar yaptıklarını ve sergiler düzenlediklerini açıkladı.

KALİGRAFİ SANATINI SEVDİRİYORUZ;

Gümüş, sanatını tarihi Çivitcioğlu Medresesi’nde sürdürdüğünü kaydederek, “Çankırı halkına ya da dışarıdan gelenlere bu sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kurs veriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de aynı sanatı icra etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Yazı yazarken dış dünya ile bağlantının kesildiğini ve sadece yazıya odaklanıldığını anlatan Gümüş, “Yazı yazarken insan dinlenir. İster istemez ona odaklanmak zorunda kalıyorsun. Dış dünyayla irtibatı kesiyorsun” şeklinde konuştu. Kaligrafi sanatıyla ilgili duygularını yazıya aktararak farklı şekillerde yazmaya çalıştığını dile getirdi.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYOR;

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanından büyük mutluluk duyduğunu belirten Gümüş, “Kaligrafi sanatıyla ilgili Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını Çankırı’da ilk defa ben aldım. Çünkü bazı şartlar var, o şartları yerine getirmek gerekiyor. Bilgi paylaştıkça güzeldir anlayışıyla kaligrafiyi öğretmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey bizimle gitmeyecek, onlara öğretmek zorundayız” dedi.