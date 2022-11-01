Kalın: Çirkin iftirayı şiddetle reddiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki açıklamasında Kalın şunları söyledi;

Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır.