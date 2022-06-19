Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ATO Congresium’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, bugün Brüksel’e yapacağı ziyarete ilişkin, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci açısından önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek, üçlü bir görüşme söz konusu mu?” sorusunun yöneltilmesi üzerine iki ülkenin NATO’ya üyelik için başlattıkları sürecin çeşitli müzakerelerle devam ettiğini anımsattı.

2 hafta önce İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara’ya geldiklerini hatırlatan Kalın, “Daha sonra hem telefon diplomasisi yoluyla hem de bir kağıt teatisi yoluyla bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kendi temel ilkelerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.” dedi.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR

Türkiye’nin beklentilerinin ne olduğunun artık herkes tarafından bilindiğini, bunu kamuoyuyla da açık ve net bir şekilde paylaştıklarını dile getiren Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle İsveç ve Finlandiya’da bulunan PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin ve bunların paravan örgütlerinin varlıklarına son verilmesi, burada para toplanmasının, eleman devşirilmesinin, Türkiye aleyhine faaliyet ve propaganda yapılmasının tamamen önlenmesi beklentilerimizin temelini oluşturuyor. Çünkü NATO ittifakı bir güvenlik ittifakıdır, bir ekonomik iş birliği örgütü değildir. Bir seyahat yahut turizm teşkilatı değildir. Bir güvenlik örgütüdür ve 70 küsur yıldır da ortaya koyduğu bazı temel güvenlikle ilgili ilkeler var. Yeni üye olacak ülkelerin de bu ilkelere riayet etmesi, bir başka mevcut üye ülkenin güvenlikle ilgili kaygılarını karşılayacak adımları atması bir tercih değil, zarurettir. Bunu da biz karşı tarafa açık ve net bir şekilde ifade ettik.”

Yürütülen müzakereler çerçevesinde önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Kalın, “Biz de bu görüşme çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Sedat Önal’la birlikte Brüksel’i ziyaret edeceğiz. NATO’da önce NATO Genel Sekreteri’nin kabine şefi ile ardından İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kalın, geçtiğimiz günlerde İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü YPG/PKK’ya ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığını hatırlatarak, “Aslında bu görüntüler de PKK terör örgütünün bu ülkede ne kadar konuşlandığının ve ne kadar şımartıldığının en çarpıcı örneklerinden birini teşkil ediyor. Hala bu görüntülere, bu meydan okumalara rağmen İsveç hükümeti bunları sonlandırmak, tamamen ortadan kaldırmak için adım atmayacaksa o zaman bu müzakerelerin tabii ki ilerleme imkan ve ihtimali yok.” değerlendirmesini yaptı.

İsveç hükümetinin bu yönde bir iyi niyetinin olduğunu, adım atılacağını ifade ettiklerini bildiren İbrahim Kalın, Türkiye’nin bu adımların neler olduğunu somut olarak görmek istediğini belirtti.

MADRİD’DEKİ NATO ZİRVESİ

NATO Zirvesi’ne dair görüşme takviminin belli olup olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya heyetleriyle bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya Kalın, “Tabii oraya 30 ülke katılıyor. Dolayısıyla her zirvede olduğu gibi zirve marjında ikili, üçlü, çoklu görüşmeler olacak. Cumhurbaşkanımızın da farklı liderlerle yapacağı bir dizi görüşmeler olacak. Bunlar şu anda planlanıyor, kesinleşenler var, üzerinde çalışılanlar var.” yanıtını verdi.