Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs meselesinin tüm Türk dünyasının ortak davası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kıbrıs davası tüm Türk dünyasının davasıdır. Kıbrıs davası bir hak, hukuk ve adalet davasıdır. Bir toprak, yönetim meselesi olmaktan öte temel hak ve hukukun, uluslararası normların hayata geçirilmesini hatırlatan bir davadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Diplomatik İlişkilerin 30. Yılında Türkiye- Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Çalıştayı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kalın, üniversitenin gelişiminde katkısı olanlara teşekkür ederek, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 30 yıldır Türk dünyası içindeki birliğin kalkınmasına katkılar verdiğini ifade etti. Özellikle son dönemde Türk dünyasının yeniden toparlanmaya başladığını ve stratejik, tarihi, kritik bir süreçten geçildiğini kaydeden Kalın, “Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olarak yeniden tanımlanan teşkilatımızın ortaya koyduğu siyasi vizyon, bunun en somut neticelerindendir” diye konuştu.

“Son yıllarda Türk dünyasının birlik ve beraberliği imkan olmaktan çıkıp, stratejik sorumluluk ve yeni bir siyasi ufuk haline geldi” diyen Kalın, Karabağ Zaferi’nin elde edilmesiyle Türk dünyasında birlik olunması halinde neler başarılabileceğinin gösterildiğini vurguladı.

“TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN-AZERBAYCAN ÜÇLÜ TOPLANTISI, EN KRİTİK AŞAMALARINDAN BİRİSİNİ TEŞKİL EDİYOR”

Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı adımların Türk dünyası tarafından takip edildiğini ve Türk dünyasının da bu konuda çalışmalar yaptığını söyleyen Kalın, son dönemde gündeme gelen enerji konusuna dair şunları aktardı:

“Özellikle Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji ve gıda krizinde Türk dünyasının ve Orta Asya’nın bundan sonra hayati rol oynayacağını gösteriyor. Çünkü dünya enerji rezervlerinin önemli bir bölümü Türk coğrafyamızda bulunuyor. Türk dünyası önümüzdeki on yıllarda hayati bir rol oynamaya devam edecek. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyonla bu enerji altyapısı büyük oranda oluşturuldu. Özellikle bizim inşa ettiğimiz enerji koridoru bugün sadece Azerbaycan gazının Avrupa’ya aktarılması noktasında değil, aynı zamanda Türkmenistan’a, belki ilerde Kazakistan’a enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması noktasında kritik bir rol oynayacak. Özellikle bu ayın ortasında Türkmenistan’da yapacağımız Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan üçlü toplantısı, bu dediğim sürecin en kritik aşamalarından birisini teşkil ediyor.”