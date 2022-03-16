Kalın, Macron’un Özel Temsilcisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki son durum ile ikili ilişkiler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, Fransa’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun durumu, Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede, yükselen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ukrayna’daki insani krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte oynadığı arabulucu rolün önemine vurgu yapıldı, barışa yönelik çabaları nedeniyle Türkiye’ye teşekkür edildi.