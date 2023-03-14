Kalın: Mantıksız, kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalın, İsviçre ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin tutumu sorusuna da bu iki ülkenin Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin F-16 sorunu çözümünü bu konuya bağlamasını da “tamamen mantıksız, kabul edilemez ve verimsiz” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ticaret Odası’nda düzenlenen ABD-Türkiye İş Forumu’na katıldı.

Konuşmasının başında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle ilgili bilgi veren Kalın, söz konusu depremlerin Türkiye tarihinin en kötü, modern tarihin de kaydedilmiş en kötü depremlerinden olduğuna vurgu yaptı.

“SEÇİM GECİKMEDEN ZAMANINDA YAPILABİLECEK”

Kalın, “Şimdi yeniden inşa etme, normalleşme ve iyileşme sürecindeyiz. Uluslararası toplum çok hızlı, çok güçlü bir şekilde yanıt verdi. ABD yanıt veren ilk ülkelerden biri oldu. Hemen arama kurtarma ekipleri geldi. İlk olarak Amerikan halkı, tabii ki ardından ABD hükümeti, iş dünyası, STK’lar, itfaiyeciler ve diğerleri imdadımıza yetişti. Ve bunun için gerçekten minnettarız” ifadelerini kullandı.

ABD sağlık personelinden hala sahada çalışanların olduğunu belirten Kalın, bunların depremzedelere yönelik sağlık hizmetlerine devam ettiğini kaydetti.

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Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzedeler için bir yıl içinde 200 bin konut yapımı vaadinde bulunduğunu da hatırlatarak, “İnsanların bu noktada her şeyden çok ihtiyaç duyduğu şey bu” diye konuştu.

“BAŞKA HİÇBİR BİR ÜLKE SEÇİM YAPMAYA CESARET EDEMEZDİ”

Öte yandan, yakın tarihin en kötü doğal afetinden sadece üç ay sonra genel seçimlerin gecikmeden zamanında yapılabilecek olmasının da harika bir şey olduğunu belirten Kalın, “Bence bu bizim demokrasimize ve kurumlarımıza duyduğumuz güveni, halkımıza olan inancımızı gösteriyor. Bu kadar büyük bir felakete bu kadar yakın başka hiçbir ülkenin seçim yapmaya cesaret edeceğini sanmıyorum.” dedi.

“DAHA GENİŞ BİR JEOPOLİTİK STRATEJİK DİYALOĞA İHTİYACAMIZ VAR”

Kalın, Türkiye – ABD ilişkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. İiki ülke arasında sadece taktiksel değil stratejik bir diyalog olması gerektiğini belirten Kalın, “Sadece Ukrayna savaşı, enerji, Afganistan’daki, Libya’daki veya Akdeniz’deki durumlar için değil, her şeyi bir perspektife oturtacak, sadece kendi ülkelerimiz için değil, gezegenin geleceği konusunda bir aciliyet duygusu ile daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.