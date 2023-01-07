Kalın: Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna savaşı hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın daha da şiddetleneceğini söyledi.

Savaşın önümüzdeki aylarda şiddetlenmesinin beklendiğini belirten Kalın, Tükiye’nin müzakere için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya- Ukrayna savaşına dair önemli bir tespitte bulundu. Savaşın şiddetleneceğini belirten Kalın, “Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek” dedi.

Kalın paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı;

Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek.

Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek.