Kalkan Balığı Avı Yasaklandı, Ağlara El Konuldu

AV YASAKLARINA UYGUN OLARAK DENETİMLER YAPILDI

Ordu’da, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığı avının yasak olduğu dönemde denize serili olarak tespit edilen balıkçı ağlarına el kondu. Denetimlerde, ağlara takılan kalkan balıkları ise sağ olarak suya geri salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde denizde kalkan balığı ağının serili olduğunu belirledi ve bu doğrultuda işlem başlattı.

KALKAN BALIKLARI CANLI OLARAK SUYA GERİ SALINDI

Yapılan denetimlerde, ağlara takılan kalkan balıkları kurtarılıp yeniden suya salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır” denildi. Denetimlerin devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

RİCAMIZ YOLUN AÇIK OLSUN

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yasaklı tarihlerde denize serilen balıkçı ağlarından kurtardıkları kalkan balıklarından birini, “Yolun açık olsun dostum” diyerek, suya geri saldı. Bu tür uygulamalar, su ürünlerinin korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.