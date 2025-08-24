Kalker Ocağı Talebi İptal Edildi!

GELİŞMELERİN DETAYI

Antalya’nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Hisarçandır bölgesinde bir firmanın kalker ocağı için yaptığı kapasite artışı başvurusu, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Türkiye’nin önemli endemizm alanlarından biri olarak bilinen ve ormanlık alanları barındıran Hisarçandır’da, kalker ocağının genişleme talebi daha önceki başvurularla birlikte reddedilmişti. Firmanın 29 Nisan 2025 tarihli yeni başvurusu da bu olumsuz görüşle sonuçlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yıllık 1 milyon ton üretim hedefleyen kalker ocağı projesinin ÇED başvuru sürecini sonlandırdı.

EKOSİSTEMİ KORUMA ÇABALARI

Geyikbayırı Yaşam Platformu, kalker ocağının kapatılması için verdiği mücadelede bu iptal kararının Boğaçay ve Çandır Deresi havzasında ekosistemi tehdit eden yeni bir genişleme girişimini engellediğini duyurdu. Platformdan yapılan açıklamada, Bizans dönemine ait yazıtlar ve figürlerin bulunduğu Karaindibi (İsli) Mağarası’nın koruma alanının 2025 yılı başında genişletildiği ve başvuru yapılan alanın tümü bu koruma sınırları içerisinde yer aldığı vurgulandı. Ancak başvuru sürecinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş talep edilmediği belirtildi. “Bu eksikliği resmi girişimlerimizle ortaya çıkardık ve ilgili kurumların dikkatine sunduk” denildi.

KORUMA ALANININ ÖNEMİ

Platformun açıklamasında, 2022 yılında ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen ve işletilmekte olan kalker ocağının 5,8 hektarlık bölümünün yeni koruma alanı içerisinde bulunduğu ifade edildi. Bu alanın mevcut görünümüne rağmen, madencilik faaliyetlerinin hızla ilerlemesi durumunda tahribatın kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, bu alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesi hukuken mümkün değildir” ifadesi kullanıldı.

YENİ KALKER OCAĞI AÇILMAMALI

Boğaçay ve Çandır Deresi çevresinin yıllarca süren madencilik faaliyetleri ve kapasite artışı talepleri nedeniyle ekolojik taşıma kapasitesinin dolduğuna dikkat çekildi. Bu doğrultuda, yeni kalker ocağı veya kapasite artışı başvurularının kabul edilmemesi gerektiği ifade edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne duyarlılığı ve doğayı koruma konusundaki kararlılığı için teşekkür edilirken, 2022 ruhsat alanının koruma içerisinde kalan bölümünün korunması için tüm resmi kurumların harekete geçmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Doğal yaşamı ve kültürel mirası koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.