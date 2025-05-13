Kalkınma Ajansları 175 Projeye Destek Verecek

YEŞİL ALTYAPI PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları için toplamda 172,6 milyon dolar hibe desteği sunacaklarını duyurdu. Bakan Kacır, Ankara’da düzenlenen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni’nde, yeşil dönüşümün ekonomik refahın tüm ülkeye yayılmasında bir fırsat olduğuna dikkat çekti. “Kalkınma ajanslarımız bu anlayışla, 81 ilde yerel potansiyeli harekete geçiriyor, şehirlerimizin yeşil ekonomiye geçiş sürecine rehberlik ediyor” ifadelerini kullandı. 530 projeye 3,7 milyar lira destek verdikleri bilgisini paylaşan Bakan, yeşil dönüşüm konusundaki öncü uygulamaları vurguladı.

DÜNYA BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle birleştirerek Dünya Bankası iş birliği ile 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirtti. “SoGreen Projesi’yle ‘Sosyal, Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm’ temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyoruz” dedi. KOBİ’lerin yeşil ekonomiye katılımını sağlamak için 1800’den fazla KOBİ’ye 180 milyon dolar faizsiz kredi desteği sunacaklarını duyurdu. Ayrıca, 3000’den fazla kadın ve genç girişimciye 32 milyon dolarlık destek sağlanacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE YENİ FIRSATLAR

Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarının, bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak için “Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi” gerçekleştireceğini ifade etti. Bu çalışmaların iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel riskleri belirleyeceğini belirtti. Acil durum müdahale bileşeni ile afet veya kriz durumlarında hızlı yanıt verecek finansal kaynak oluşturacaklarını dile getiren Kacır, “2025 yılının ikinci yarısında yeşil dönüşüme yönelik güdümlü projelerde ve işletmelere geri ödemeli finansman desteğinde ilk uygulamaları başlatacağız” dedi. Projenin ilk aşamasında yaklaşık 1 milyar TL’lik destek sunacakları bilgisini paylaştı.