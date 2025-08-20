Kalkınma Ve Refah İvme Kazandı

KALKINMA VE REFAHIN IVME KAZANDIĞI DÖNEM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki etkinliğinin ardından Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Bakan Güler, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Öğretmenevi’nde bir istişare toplantısı düzenledi. Burada yaptığı açıklamada, terörden uzaklaşarak tehditlerin ortadan kaldırıldığı bir ortamın sağlandığını ifade etti. “Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönemin içerisindeyiz. Devletimiz, bu eşsiz toprakları çatışmalarla değil, zengin petrol üretim potansiyeli, yenilenebilir enerji kaynakları, modern ulaşım projeleri ve tarımsal kalkınma hamleleri ile anılır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor” dedi. Bakan Güler, “Şırnak, son yıllarda merkezi hükümetimizin büyük çabaları ve yerel yönetimimizin etkin çalışmalarıyla muazzam ilerlemeler kaydetti ve bölgedeki yatırımların merkezi haline geldi” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK

Bakan Güler, açıklamalarında Şırnak’ın artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu haline geldiğini, tarım ve seracılıkta bölgesel bir marka olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol rezervlerine ev sahipliği yapan şehir, yapılan yatırımlarla çehresini değiştirdi” dedi. Ayrıca, sporcuların Türkiye ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, bu gelişimin tüm bölge halkının umutlarını da güçlendirdiğini aktardı. Şehirdeki güvenlik durumunun da artış gösterdiğini yansıtan Bakan Güler, “Huzurlu bir ortamın sağlanmasının terörle kararlı mücadelenin bir sonucu olduğunu” ifade etti.

SÜRECİN ETKİNLİĞİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Bakan Güler, sözlerini sürdürerek toplumsal birlikteliğin önemine değindi. “Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, ailelerinin dirayet ve metaneti sayesinde bu huzur ortamına eriştik. Terörün bitme noktasına gelmesi, toplumumuzun ortak mücadelesinin ürünü oldu” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye” vizyonunun güvenli bir ortamı sürekli kılmak için hedeflerinin en somut yansıması olduğunu söyleyen Güler, devletin bu süreçteki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bakan, PKK ve iltisaklı gruplara çağrı yaparak, tüm terör faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını teslim etmeleri gerektiğinin altını çizdi. “Terörün gündemimizden tamamen çıkmasıyla birlikte, şehirlerimizin ve insanlarımızın kaynakları daha fazla hizmete sunulacak” ifadesini kullanan Güler, Şırnak’ı güçlü bir şekilde kalkındırarak gelecek nesillere barış dolu bir miras bırakmayı hedeflediklerini vurguladı. “Hep birlikte, bu kadim toprakları en iyi şekilde kalkındıracağız” dedi.