“Kalkınma Ve Refah Yükseliyor” Bakan Güler Açıklama Yaptı

ŞIRNAK’TA KALKINMA VE REFHA DÖNEMİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki programın ardından Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Bakan Güler, daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Öğretmenevi’nde bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Güler, terör tehdidinin ortadan kaldırıldığı bir ortamda bulunduklarını belirtti ve “Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönemin içerisindeyiz. Devletimiz, bu eşsiz toprakları sadece çatışmalarla değil, zengin petrol üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları, modern ulaşım projeleri ve verimli tarımsal kalkınma hamleleriyle buluşturmak için var gücüyle çalışıyor.” dedi.

ŞIRNAK’IN GELİŞİMİ VE UMUTLARI

Bakan Güler, Şırnak’ın, merkezi hükümetin ve Şırnak Belediyesinin gayretleriyle son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. “Şırnak artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu, tarımda ve seracılıkta bölgesel marka, sporda ve kültürde de yükselen bir değerdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yapılan yatırımların yüzlerce kişiye istihdam sağladığını ve sporcuların uluslararası arenada başarılar elde ettiğini belirtti. Güler, şehrin dört bir yanında üretim coşkusunun hissedildiğini ve kalkınma motivasyonunun her alanda kendini gösterdiğini aktardı.

TERÖRLE MÜCADELE VE KALKINMA VİZYONU

Bakan Güler, konuşmasına devam ederek, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bu huzur ortamına kavuştuk. Terör, bitme noktasına getirilmişse, bu toplumumuzun el birliğiyle yürüttüğü kararlı mücadele sayesinde mümkün olmuştur.” dedi. “Terörsüz Türkiye” vizyonunun, güvenli ortamı kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini belirtti. Devletin sürecin etkin bir şekilde işlemesi için titizlikle çalıştığını dile getiren Güler, PKK ve bağlantılı grupların derhal terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN GÜVEN VE BARIŞ

Bakan Güler, terörün tamamen gündemden çıkmasıyla birlikte kaynakların şehirlerin ve insanların hizmetinde olacağını kaydetti. Eğlence ve spor etkinliklerinin yaşandığı, ticaretin canlı olduğu bir Şırnak hedeflediklerini ifade etti. “Yegane amacımız, Şırnak’ı Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline getirmek ve her bir Şırnaklı kardeşimin refahını artırmaktır.” diyerek devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini belirtti. Son olarak, güvenlik, barış ve huzurun korunmasının son derece önemli olduğunu ve herkesin bu ortamı sahiplenmesi gerektiğini dile getirdi.